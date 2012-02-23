ГНСУ в 2011 году сократила количество обращений в суды на 17% - до 142,3 тыс.

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) в 2011 году сократила количество обращений в суды на 17%, по сравнению с 2010 годом, до 142,3 тыс.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, об этом сегодня во время встречи с руководителями Федерации работодателей Украины сообщил председатель ГНСУ Александр КЛИМЕНКО. По его словам, в 2011 году Налоговая инициировала 142,3 тыс. обращений к правосудию, тогда как годом ранее этот показатель достигал почти 173 тыс. исков.

Глава ГНСУ заверил, что тенденция сохранится и в этом году. «Мы вообще изменили свое отношение к судебным спорам с налогоплательщиками. Раньше это воспринималось как традиционная часть нашей повседневной работы. Но сейчас мы трактуем любой иск как крайний метод, применяемый только тогда, когда исчерпаны другие способы достичь согласия», - пояснил А.КЛИМЕНКО.

Он подчеркнул, что настаивает на решении большинства спорных вопросов в порядке досудебного регулирования.