Работающие за границей украинцы улучшили платежный баланс страны на 2,7 млрд. долл.

Позитивное сальдо поступления валюты в Украину по международным системам денежных переводов в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, увеличилось на 21%, или на 487 млн. долл. - до 2,716 млрд. долл.

Это следует из информации, обнародованной на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно предоставленной информации, общая сумма переводов в Украину в 2011 году составила 3,156 млрд. долл. (в эквиваленте), что на 21% больше, чем в 2010 году.

Сумма переводов из Украины увеличилась на 16% - до 440 млн. долл.

По данным Нацбанка, на 1 января 2012 года на территории Украины функционировало 22 международные системы перевода средств, созданных нерезидентами. Их участниками являются 150 банков Украины, АО «Украинская финансовая группа» и «Укрпошта».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Трудовые мигранты в 2011 году задекларировали 1,3 млрд. грн. доходов — ГНСУ