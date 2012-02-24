Верховная Рада определила особенности госнадзора над "упрощенцами"

Верховная Рада Украины приняла в целом закон относительно особенностей осуществления государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности относительно физических лиц – предпринимателей и юридических лиц, которые применяют упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовали 243 народных депутата из 414, зарегистрированных в сессионном зале.

Действие этого закона распространяется на физических лиц – предпринимателей, которые не зарегистрированы плательщиками налога на добавленную стоимость, деятельность которых не отнесена к высокой степени риска в соответствии с Законом Украины "Об основах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", и юридических лиц, которые применяют упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, которая предусматривает включения налога на добавленную стоимость в состав единого налога, деятельность которых не отнесена к высокой степени риска в соответствии с Законом Украины "Об основах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности".

Осуществление государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности в отношении физических лиц – предпринимателей и юридических лиц проводят органы государственного надзора (контроля), их должностные лица проводят внеплановые мероприятия государственного надзора (контроля) за соблюдением санитарного законодательства, и органы защиты прав потребителей проводят внеплановые проверки по жалобам потребителей.

Относительно физических лиц – предпринимателей и юридических лиц, деятельность которых отнесена к средней степени риска, органы Пенсионного фонда Украины проводят плановые и внеплановые проверки.

Органам государственного надзора (контроля), их должностным лицам запрещается осуществлять в отношении физических лиц – предпринимателей и юридических лиц мероприятия государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности, не предусмотренные этим законом.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Верховная Рада Украины также приняла Закон "О внесении изменений в подраздел 4 раздела ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины" (относительно особенностей взимания налога на прибыль).

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 267 народных депутатов из 339, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается внести изменения в части установления единых подходов по предоставлению льгот, направлений использования сумм, которые остаются у плательщика налога в результате получения льгот (в том числе не только на переоснащение действующих, но и на создание новых производств или предприятий), установления предельного срока использования таких средств, исходя из установленного Кодексом срока давности, а также упростить ведение учета путем отмены необходимости пересчета задолженности, выраженной в иностранной валюте на каждую дату баланса.

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