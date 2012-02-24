Парламент Греции списал 107 миллиардов евро долга страны

Парламент Греции 23 февраля одобрил закон об обмене части государственных облигаций, который позволит списать 107 миллиардов евро долга страны частным кредиторам.

Как сообщает Радио Свобода, держатели греческих ценных бумаг получат новые облигации, с номиналом на 53,5% меньшим, чем прежние.

Списание части долгов Греции иностранным банкам и другим частным кредиторам – составная часть соглашения о предоставлении Афинам второго пакета международной финансовой помощи – на сумму 130 миллиардов евро.

Без срочного предоставления кредитов Евросоюза и МВФ Греции уже весной грозил бы дефолт, говорится в сообщении.

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