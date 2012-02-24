Торги на межбанке сегодня открылись котировками 8,0070-8,0120 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0070/8,0120 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту выросли – 0,2724/27, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,7115/10,7210. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,3373/75 (четверг — 1,3294/96).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.