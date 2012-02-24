Предприятия Украины в январе увеличили объем реализованных услуг на 19,3%

Объем реализованных потребителям услуг предприятиями Украины в январе 2012 года составил 20,6 млрд. грн., что в сопоставимых ценах на 19,3% больше по сравнению с январем 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики. В среднем за отчетный период на одного человека было реализовано услуг на сумму 451,6 грн. В то же время потребление услуг жителями разных регионов Украины не одинаковое и колеблется в рамках от 109,5 грн. на одного человека в Тернопольской области до 2,582 тыс. грн. в Киеве.

Больше половины объема реализованных услуг (50,8%) припадало на услуги разных видов транспорта, почти и связи. Почти треть от общего объема реализованных услуг (31%) составляли услуги по проведению операций с недвижимостью, арендой, инжинирингом и предоставлением услуг предпринимателям. Объем услуг, реализованных предприятиями Киева, Одесской и Донецкой областей, составил больше половины (52,2%) от общего объема предоставленных услуг.

В частности, в январе 2012 года предприятия сферы торговли, ремонта автомобилей, бытовых товаров и предметов личного пользования реализовали услуг на сумму 154,8 млн. грн. (включая НДС), что в 1,5 раза больше по сравнению с январем 2011 года (в том числе населению — 35,9 млн. грн., на 25,5% больше, чем в январе 2011 года).

Гостиницы и рестораны Украины в январе т.г. реализовали услуг на сумму 211,9 млн. грн., что на 12,9% больше, чем за аналогичный период 2011 г. (в том числе населению — 150,5 млн. грн., что на 9,5% больше).

В январе предприятия сферы транспорта и связи реализовали услуг на сумму 11,939 млрд. грн. - на 19,6% больше, чем в январе прошлого года (в том числе населению — 3,27 млрд. грн., что на 15,1% больше).

Предприятия, проводящие операции с недвижимым имуществом, арендой, инжинирингом и предоставляющие услуги предпринимателям, реализовали услуг на сумму 6,391 млрд. грн. - в 1,5 раза больше, чем в январе прошлого года (в том числе населению — 876,4 млн. грн., на 26,3% больше).

В сфере образования в январе т.г. было предоставлено услуг на сумму 248 млн. грн., что на 4,3% больше по сравнению с январем 2011 г. (в том числе населению — 223,3 млн. грн., на 4,1% больше); в сфере охраны здоровья и предоставления социальной помощи – на сумму 444,7 млн. грн., что на 36% больше, чем в январе 2011 г. (в том числе населению — 304,6 млн. грн, на 24,2% больше); в сфере коммунальных и индивидуальных услуг, а также в сфере культуры и спорта – на сумму 1,254 млрд. грн., что на 40% больше по сравнению с январем прошлого года (в том числе населению — 559,4 млн. грн., более чем в 1,5 раза больше).

Справка УНИАН. По данным Госстата, объем реализованных потребителям услуг предприятиями Украины в 2011 году составил 258 млрд. грн., что в сопоставимых ценах на 19% больше по сравнению с 2010 годом.