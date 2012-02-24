ГНСУ утвердила требования к сервисным центрам по обслуживанию налогоплательщиков

Председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр КЛИМЕНКО своим приказом утвердил требования к сервисным центрам по обслуживанию налогоплательщиков и стандарты качества услуг.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, такие центры будут открыты при каждой налоговой инспекции в стране до конца текущего года (с работой сервисных центров можно ознакомиться на сайте ГНСУ)

Согласно приказу, все сервисные учреждения налоговой службы будут иметь в своей структуре три обязательных секции - секцию приема и выдачи справок и разрешительных документов, секцию приема отчетности и корреспонденции и секцию обслуживания плательщиков.

Кроме того, все сервисные центры оборудуют залами ожидания с Wi-Fi и плазменными экранами, на которых будет транслироваться информация для плательщиков. Тут же планируется разместить платежные терминалы, где можно сразу уплатить налоги, другие обязательные платежи.

Также будет введена должность консультанта-модератора, который обязан помогать людям в поиске необходимой информации на стендах, заполнении документов и т.д.

Также при проектировании сервисных центров предусматривается обеспечение всех условий для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Приказ ГНСУ, кроме прочего, включает требования к освещению, противопожарным мерам, безопасности, бытовому комфорту посетителей.

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