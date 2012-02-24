Российские банки остаются основными кредиторами украинских девелоперов – эксперты

Российские банки остаются основными кредиторами украинских девелоперов.

Об этом заявили председатель правления «Банк Кипра» в Украине Владислав БАЙКАРА и глава представительства в Украине BNP Paribas S.A. Доминик МЕНЮ в ходе CEO Networking Dinner, сообщили УНИАН в пресс-службе организатора мероприятия Ukrainian Real Estate Club.

По их словам, девелоперские проекты по-прежнему финансируют лишь российские кредитные структуры и некоторые западные банки.

«Российские банки знакомы с местным менталитетом и особенностями ведения бизнеса. Западные банки на данный момент заботит кризис в еврозоне, низкая оценка Украины МВФ, неопределенность дальнейшего курса страны и многое другое», - сказал В.БАЙКАРА.

По мнению экспертов банковского сектора, практически полное отсутствие кредитования проектов в сфере недвижимости со стороны западных банков обусловлено в равной степени как сложной экономической обстановкой в Европе, так и внутренними факторами локального рынка.

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