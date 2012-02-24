Сдержанный спрос на евро продержится, как минимум, еще неделю - эксперт

При дальнейшем сужении динамики кредитных спрэдов и при позитивных результатах региональных аукционов по гособлигациям, пара EUR/USD может продолжить укрепление с первичной целью 1.3400 и далее 1.3450, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине. При нисходящей динамике, по их мнению, вероятен возврат к 1.33 и далее 1.3270.

Как отмечают аналитики, Великобритания в пятницу опубликует данные по ВВП за 4 квартал. Лишь значительные отклонения от ожиданий могут вызвать реакцию валют. В случае позитивных новостей GBP/USD может укрепиться на отмечтке1.5780 с дальнейшей целью 1.5810. Возобновление нисходящей динамики отправит пару обратно к поддержке 1.5660.

Несмотря на позитивные новости четверга, инвесторы ведут себя достаточно сдержанно, побаиваясь демонстрировать широкомасштабный спрос на евровалюту. Вероятно, такая тенденция будет наблюдаться, как минимум, неделю, пока не будут расставлены последние точки в вопросе предоставления транша Греции.