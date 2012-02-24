Минск. Товарооборот между Украиной и Беларусью в 2011 году превысил 6,2 млрд. долл. при положительном сальдо для Беларуси более 2 млрд. долл.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине Валентин ВЕЛИЧКО во время работы итоговой коллегии МИД Беларуси.

Он отметил, что Беларусь стала четвертым стратегическим партнером Украины, впереди только Россия, Китай и Германия.

«Нам удалось преодолеть кризис 2008 года и интенсивно нарастить двусторонний товарооборот. Белорусские товары в Украине пользуются большим спросом, они имеют хорошее качество, проходные по цене, по некоторым позициям даже доминируем на украинском рынке. Так, примерно 85% новых тракторов, которые приобретены Украиной, - это техника «МТЗ», каждый пятый грузовой автомобиль – «МАЗ». Хорошо продвигаются на украинский рынок такие стратегические товары, как удобрения, стекло, холодильники», - подчеркнул белорусский дипломат.

По словам В. ВЕЛИЧКО, в Украине создаются совместные предприятия по производству белорусской продукции.

«Это позволяет Украине иметь свою долю и распоряжаться ей и нам продвигаться на их рынок. Так, РУП «Могилевлифтмаш» благодаря сборочному производству лифтов занимает сегодня примерно 50% рынка города Киева. Аналогичная ситуация отмечается и по тракторам, другой сельскохозяйственной технике. А Гомельский и Крюковский вагоностроительные заводы создают абсолютно новое производство вагонов для метро и пассажирских вагонов», - отметил В. ВЕЛИЧКО.

Он также сообщил, что стороны намерены в 2012 году продолжить региональное сотрудничество, чтобы через него наращивать торговлю.

«В Киеве недавно прошли встречи губернаторов приграничных с Украиной областей Беларуси. Есть намерения по активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между областями двух стран», - подчеркнул дипломат.

Также, по словам белорусского посла, Беларусь и Украина продолжат сотрудничество в энергетической сфере, но каких-то новых направлений здесь не намечается.

«Имевшие место недавние перебои с поставкой украинской электроэнергии были связаны с сильными морозами (в связи с дефицитом электроэнергии на внутреннем рынке из-за сильных морозов, Украина с 1 по 15 февраля приостанавливала поставки электроэнергии в Беларусь – УНИАН), это было временно, все восстановлено, все работает», - подчеркнул В. ВЕЛИЧКО.

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