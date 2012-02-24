Столичные предприятия-минимизаторы перечислили в бюджет 82 млн. грн. - ГНСУ

По итогам прошло года столичные предприятия, которые уклонились от уплаты налогов и против которых были возбуждены уголовные дела, добровольно возместили государству 82 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в г.Киев.

«Практически каждое десятое уголовное дело, возбуждаемое следователями налоговой милиции по фактам уклонения от налогообложения, направляется в суд для освобождения виновного лица от уголовной ответственности в связи с полной уплатой нанесенного преступными действиями ущерба и финансовых санкций», - сообщил начальник управления налоговой милиции ГНСУ в г.Киев Игорь УСИК. Данная норма предусмотрена Уголовным кодексом.

Благодаря применению данной нормы по итогам 2011 года от уголовной ответственности освобождены фигуранты по 30 соответствующим делам.

«Законодательство страны дает возможность налогоплательщикам, которые добровольно возместили нанесенные государству убытки, избежать уголовного наказания и продолжать предпринимательскую деятельность, получая прибыль как для собственных потребностей, так и в виде налогов для потребностей государства», - отметил И.УСИК.