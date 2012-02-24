Украине нужна агрессивно-наступательная политика в сфере привлечения инвестиций — эксперт

Украине необходима агрессивно-наступательная политика в сфере привлечения инвестиций.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег УСТЕНКО. Эксперт отметил, что «без серьезного прорыва в инвестиционном направлении Украина будет обречена на достаточно низкие темпы экономического роста, которые вряд ли смогут превысить, даже в долгосрочной перспективе, отметку в 5%, в том числе при условии, что ситуация на мировых рынках будет относительно благоприятна».

«Украине необходима агрессивно-наступательная политика в сфере привлечения инвестиций, базирующаяся на своевременном получении необходимой для принятия государственных решений объективной информации. Владение информацией о состоянии инвестиционного климата, помноженное на желание изменить коренным образом ситуацию, может дать существенный эффект», - считает О.УСТЕНКО.

В этой связи, по его мнению, инициатива Госналогслужбы по началу широкомасштабного исследования качества инвестиционного климата заслуживает особенного внимания.

При этом директор экономических программ Украинского центра экономических и политических исследований им.Разумкова Василий ЮРЧИШИН убежден, что «индекс инвестиционной активности должен быть критерием, на основании которого можно будет судить об эффективности значительной части реформаторских инициатив правительства, а также успешности будущих реформ».

Напомним, в феврале председатель Госналогслужбы Александр КЛИМЕНКО заявил о внедрении в Украине исследования инвестиционного климата, которое планируется проводить как минимум два раза в год. «Сегодня мы вместе с очень известным и профессиональным социологическим центром, используя их опыт и научную базу, а также исходя из наличия у нас контактов с представителями абсолютно всех видов бизнеса, выстраиваем собственную методологию оценки качества инвестиционного и бизнес-климата в стране», - отметил он в интервью СМИ.

«Но я подчеркиваю, что эту методологию пишет не налоговая, а признанные профессионалы в этой сфере. На выходе получим продукт, который будет называться «Индекс инвестиционной активности». Он и будет тем показателем, который охватит и иностранных, и отечественных инвесторов», - сказал А.КЛИМЕНКО.

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