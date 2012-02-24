На межбанке торги по доллару закрылись котировками 8,0015/8,0065 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0070/8,0120, к 12:00 цены снизились до 8,0045/8,0075. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений - 8,0015/8,0065 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2724/27, к 12:00 цены поднялись до 0,2728/32. К закрытию цены достигли уровня 0,2729/33. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,3074 (-0,4700).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3373/75, а к 15:00 повысились 1,3411/13.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,7115/10,7210, к 12:00 цены ушли вверх 10,7180/10,7280. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума 10,7360/10,7485.