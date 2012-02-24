Кабмин передал в управление "Укроборонпрому" ряд предприятий

Кабинет Министров Украины определил государственный концерн "Укроборонпром" субъектом управления ряда государственных предприятий.

В частности, как сообщается в обнародованном на правительственном сайте распоряжении КМУ от 22 февраля 2012 г. № 93-р, в управление "Укроборонпрому" переданы государственные предприятия "Специализированная внешнеторговая фирма "Прогресс", "Укроборонсервис", "Укринмаш", "Спецтехноэкспорт", "Промоборонэкспорт", "Внешнеторговая фирма "ТАСКО-экспорт".

Справка УНИАН. Согласно уставу "Укроборонпрома", концерн образован с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве.

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