Сотрудничество с МВФ может быть продолжено после пересмотра газовых контрактов - Азаров

Реализация программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом может быть продолжена после достижения договоренности с Россией о пересмотре газовых контрактов и реализации программы энергосбережения.

Об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил в ходе общения с пользователями сети Facebook.

«У нас с Фондом только одно разногласие: они считают, что надо немедленно поднять тарифы для населения на жилищно-коммунальные услуги в связи с резким ростом стоимости газа. Мы же считаем, что вначале мы должны реализовать программы энергосбережения, уменьшить потери тепла, электроэнергии и газа, договориться с Россией о пересмотре контрактов, и только тогда обсуждать дальнейшую реализацию программы», - заявил Н.АЗАРОВ.

Он также отметил, что на последней встрече с главой МВФ Кристин ЛАГАРД (26 января – УНИАН) достигнута договоренность создать рабочую группу по пересмотру программы сотрудничества.

При этом Н.АЗАРОВ также отметил, что сотрудничество с МВФ продолжается.

«Хочу напомнить, что мы работаем по бюджету на 2012 год, согласованному с представителями МВФ. Также полное соответствие с программной осуществляет монетарная политика», - сказал премьер.

При этом Н.АЗАРОВ заверил, что финансовая ситуация в Украине является надежной.

«Я хочу Вас заверить, что в любом случае финансовая ситуация в Украине является надежной, мы полностью рассчитываемся по нашим обязательствам, и поэтому с уверенностью смотрим в будущее», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

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