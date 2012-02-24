Задолженность по зарплате выросла на 6% – до 1,038 млрд. грн.

В Украине задолженность по выплате заработной платы в январе 2012 года выросла на 6,2%, и на 1 февраля составила 1,038 млрд. грн. По сравнению с данными на 1 февраля 2011 года задолженность сократилась на 22,8%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Самый высокий уровень задолженности (более 100 млн. грн.) на 1 февраля т.г. зафиксирован в Донецкой – 226,009 млн. грн. (в январе выросла на 12,8%, по сравнению с январем 2011 года – сократилась на 10,2%) и Харьковской областях – 115,704 млн. грн. (в январе выросла на 28,4%, по сравнению с январем 2011 года сократилась на 23,3%).

Задолженность по заработной плате в Киеве на 1 февраля 2012 года составила 71,26 млн. грн. (в январе сократилась на 1,8%, по сравнению с январем 2011 года – почти в полтора раза).

В Госстате отмечают, что рост задолженности по выплате зарплаты в январе зафиксирован в 12 областях Украины, а также в АР Крым и в Севастополе. Соответственно сокращение задолженности в 2011 году наблюдалось в 12 областях и Киеве.

В частности, самый низкий уровень задолженности по зарплате на 1 февраля т.г. зафиксирован в Черновицкой области – 290 тыс. грн. (в январе задолженность выросла на 20,8%, по сравнению с январем 2011 года – сократилась почти в 16 раз), Ривненской – 2,408 млн. грн. (в январе сумма задолженности сократилась на 3,3%, по сравнению с январем 2011 года – на 70%) и Тернопольской областях – 6,034 млн. грн. (в январе сократилась на 22,8%, по сравнению с январем 2011 года – на 47,3%).

Справка УНИАН. В Украине в 2010 году задолженность по зарплате сократилась на 17,3% и на 1 января 2011 года составила 1,218 млрд. грн. В 2011 году задолженность сократилась на 19,8% – до 977,365 млн. грн.

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