Киргизия готова вступить в ЕЭП в этом году

Москва. Киргизия готова вступить в Единое экономическое пространство (ЕЭП) России, Казахстана и Беларуси до конца 2012 года.

Об том президент Кыргызстана Алмазбек АТАМБАЕВ заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы хотели бы до конца этого года. Но видите, хотеть-то не вредно. Но мечты, мечты, где ваша сладость. Как решат уже представители Таможенного союза, единого экономического пространства», - сказал А.АТАМБАЕВ.

При этом он считает, что вступлению в ЕЭП не мешает членству страны в ВТО. Он подчеркнул, что Киргизия должна быть в одном едином экономическом пространстве с Россией.

А.АТАМБАЕВ также отметил, что после этого права киргизских мигрантов в России будут такие же, как у граждан России, кроме права выбирать и быть избранным. В частности, им не нужно будет уже разрешение на работу.

«Мы бросили, как говорится свой шар, мы сказали, мы хотим вступить в Таможенный союз, теперь это Единое экономическое пространство, создана комиссия и представители уже трех стран – России, Казахстана и Белоруссии будут решать, когда нас принять. Мы готовы конечно же, с учетом интересов Киргизии, хоть сегодня вступать», - заявил он.

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