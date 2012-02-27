Германия подготовила 170 коллекторов для сбора налогов в Греции

Правительство Германии подготовило примерно 170 коллекторов, готовых направиться в находящуюся в кризисе Грецию для помощи в сборе налоговых выплат, сообщает Reuters.

Власти Германии пояснили, что это делается для того, чтобы помочь грекам улучшить систему сбора налогов, которая, по мнению немцев, находится на недостаточно высоком уровне.

Предложение Берлина может вызвать новые недовольства среди греков, которые до этого раскритиковали требование Германии назначить в Греции иностранного «комиссара бюджета», который бы контролировал расходование Афинами финансов.

Немецкие СМИ предполагают, что инициатива по отправке коллекторов в Грецию может ускорить ход голосования в бундестаге по одобрению финансовой помощи Афинам.

Как утверждают международные кредиторы, одной из причин кризиса в Греции стало то, что многие граждане этой страны уклоняются от уплаты налогов.

Всего к поездке в Грецию готовы 160 немецких коллекторов, знающих английский язык, и десять – владеющих греческим, передает «Газета.Ru».

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