Неделя будет информационно насыщенной, что скажется на основных валютах - эксперт

Пара EUR/USD на мировых торгах на текущей неделе (27 февраля - 2 марта) вплотную приблизится к сопротивлению 1,3500, после пробития которого целью движения станет 1,3700, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, на динамику британского фунта влияние окажут отчеты центра независимой финансовой информации Markit по Индексам менеджеров по закупкам в промышленности и строительном секторе. В случае пробития валютой уровня 1,5925 целью восходящего тренда станет 1,6160.

Текущая неделя, 27 февраля - 2 марта, обещает быть достаточно насыщенной на значимые события, способные оказать существенное влияние на динамику основных валютных пар. Доллар США может попасть под влияние данных по заказам на товары длительного пользования, намеченных к публикации 28 февраля, так как они могут оказать достаточно сильное влияние на фондовые рынки. Немаловажная роль будет отведена и очередному отчету по Индексу менеджеров по закупкам в промышленности от Института управления поставками.