Путин: власти РФ будут отстаивать интересы российского бизнеса за рубежом

Москва. Власти России будут отстаивать интересы российского бизнеса за рубежом.

Об это кандидат в Президенты России Владимир ПУТИН написал в своей предвыборной статье по вопросам международных отношений «Россия и меняющийся мир», опубликованной сегодня в газете «Московские новости».

«Правительству и предпринимательским объединениям следовало бы четче координировать свои усилия на внешнеэкономическом направлении, более настойчиво продвигать интересы российского бизнеса, помогать ему осваивать новые рынки», - отметил В.ПУТИН.

По его мнению, если попытаться проанализировать, как РФ продвигает российские экономические интересы на международной арене, становится ясно, что страна еще только учится делать это системно и последовательно. Еще не хватает умения, как это удается многим западным партнерам, грамотно лоббировать на внешнеэкономических площадках выгодные отечественному бизнесу решения, считает он.

В.ПУТИН убежден, что задачи же на этом направлении заключаются в обеспечении России равноправных позиций в современной системе мирохозяйственных связей, сведении к минимуму рисков, возникающих при интеграции в мировую экономику.

«Нам как воздух необходим более широкий, недискриминационный выход на внешние рынки. Пока с российскими экономическими операторами за границей особо не церемонятся. Принимают против них ограничительные торгово-политические меры, возводят технические барьеры, ставящие их в менее выгодное положение по отношению к конкурентам», - заявил он.

По его словам, аналогичная картина и с инвестициями. Он отметил, что власти страны стараются привлечь в российскую экономику зарубежные капиталы, открывают для них самые привлекательные отрасли, подпускают к действительно «лакомым кускам», в частности в топливно-энергетическом комплексе. Российских же инвесторов за рубежом особо не привечают, а зачастую демонстративно оттирают в сторону, сказал он.

В частности, В.ПУТИН напомнил историю с германским «Опелем», который так и не смогли приобрести российские инвесторы - даже несмотря на то, что эту сделку одобрило правительство ФРГ и позитивно восприняли немецкие профсоюзы.

«Все это подводит к мысли о необходимости усилить политико-дипломатическое сопровождение действий российских предпринимателей на внешних рынках, оказывать более плотную поддержку крупным, знаковым деловым проектам. Не забывать и о том, что Россия может применять зеркальные ответные меры в отношении тех, кто прибегает к приемам недобросовестной конкуренции», - заявил он.

Кроме этого, он не исключил, что целью синхронных акций протеста против авторитарных режимов в арабских странах - так называемой «арабской весны» - была не забота о правах человека, а передел рынков.

«Получается так, что в странах, непосредственно прошедших через «арабскую весну», как ранее в Ираке, российские компании теряют наработанные десятилетиями позиции на местных рынках, лишаются довольно крупных коммерческих контрактов. А освободившиеся ниши заполняются экономическими операторами тех самых государств, которые приложили руку к смене правящих режимов. Может возникнуть мысль, что сами трагические события в определенной степени были простимулированы не заботой о правах человека, а чьей-то заинтересованностью в переделе рынков», - предполагает он.

Как сообщал УНИАН, 18 января министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ заявил, что в Украине российские предприятия подвергаются национализации и рейдерским захватам.

«У нас есть, например, проблема российских предприятий, чья собственность подвергается попыткам национализации, рейдерским захватам», - заявил С.ЛАВРОВ.

7 февраля Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил Федеральной службе безопасности (ФСБ) противодействовать попыткам потеснить российские компании на зарубежных рынках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Россия активизирует экспансию в Украине… кредитами?