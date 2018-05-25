Долговая политика власти: после нас хоть потоп...

В последние годы украинское правительство активно занимает деньги у всех, кто еще дает взаймы. Но если в условиях кризиса такая политика еще была оправдана, то сейчас чрезмерная активность Кабмина на долговых рынках формирует риск повторения Украиной греческого сценария. Страна, которая привыкает жить взаймы, рано или поздно обречена на дефолт.

В Украине складывается достаточно уникальная ситуация: динамика роста доходов бюджета второй год находится ниже уровня инфляции (это говорит о том, что реальные расходы бюджета сокращаются). Темпы повторяют рекордные показатели докризисного периода. Между тем, в текущем году правительство не только не сокращает, а наоборот увеличивает объемы заимствований. В законе о госбюджете сказано, что в т.г. Кабмин планирует дополнительно одолжить около 98,5 млрд грн., что соответствует практически одной третьей регулярных доходов бюджета.

Заимствования и платежи по госдолгу, млрд. грн.

Политика активных заимствований с целью профинансировать больше расходов, чем это возможно в условиях текущего состояния экономики, продуцирует комплекс негативных тенденций. Кроме того, низкое качество управления долговыми ресурсами тянет за собой нарастание дополнительных рисков стабильности в Украине.

Так, долговая политика правительства ориентирована в большей мере на то, чтобы переложить бремя текущих расходов на следующие поколения. Кабмин берет в долг для финансирования в большей степени своих текущих потребностей. Лишь малая доля (10,1 млрд грн.) запланированного объема заимствований пойдет на реализацию инвестиционных проектов, способных принести экономический эффект на перспективу. Среди них: повышение качества автодорог, развитие местной инфраструктуры, энергоэффективность и пр. Большая часть средств (88,4 млрд грн) будет направлена в общий фонд государственного бюджета. За их счет сбалансируют казну, обеспечат социальные гарантии и реализацию прочих направлений, которые не связаны с инвестдеятельностью государства и не принесут экономические дивиденды. Расплачиваться же перед кредиторами будут вынуждены будущие поколения. То есть, нарушен принцип справедливости – платит по займам тот, кто ими не пользуется.

Кроме этого, финансовый эффект долговой политики стремится к нулю. В 2012 году общие выплаты по гособязательствам будут практически равны объему заимствований. Размер обслуживания госдолга (выплаты процентов) достигнет 30 млрд грн. (около 2% ожидаемого ВВП). Ключевые статьи затрат - обслуживание ОВГЗ 2009 года, а также «свежие» займы 2010-2011 годов. Помимо этого необходимо будет погасить государственный долг в размере 65,9 млрд грн. (4,39% ожидаемого ВВП). Наибольшая сумма припадает на кредит, полученный в 2010 году от ВТБ Банка (16,2 млрд грн.) и ОВГЗ 2010 года (10,7 млрд грн.). Таким образом, из всего объема 98,5 млрд. грн заимствований 96,9 млрд. грн. в конечном итоге пойдут на оплату кредитов, привлеченных ранее, и только 2,6 млрд. грн. поступят в бюджет на финансирование иных целей.

Если погашение основной суммы кредита осуществляется, как правило, за счет финансирования, то выплата процентов является статьей расходов бюджета, поэтому обслуживание долгов компенсируется урезанием иных статей расходов. А эти средства можно было бы использовать на обеспечение нескольких направлений бюджетной политики, к примеру, в два раза увеличить капитальные расходы казны, к примеру, на образование и науку.

Есть еще одна составляющая долговой политики власти - охлаждение инвестиционной активности. В этих условиях правительство будет ориентировано на внутренние источники, прежде всего, на размещение ОВГЗ. Таким способом Кабмин в этом году собирается занять 60,95 млрд грн. (61,9% общей суммы заимствований), что спровоцирует сокращение финансовых ресурсов страны. Выкачивание ликвидности с внутреннего рынка приведет к проблемам кредитования предприятий и повышению процентной ставки. Кроме того, ориентация на внутренние финрынки увеличивает стоимость обслуживания госдолга, т.к. ставки на внутреннем рынке долговых обязательств Украины в 1,5-2 раза выше тех, которые предлагают международные финансовые организации – МВФ, ЕБРР, МБ.

Безусловно, привлечение займов для финансирования расходов бюджета является куда менее сложной задачей, чем добиваться роста ВВП для увеличения доходов казны. Но, проводя такую долговую политику сегодня, Кабмин закладывает риски финансовой стабильности в будущем. Объемы заимствования с каждым годом будут расти, поскольку пиковые выплаты по обязательствам придутся на 2013-2014 годы. Как результат, возможности следующих поколений существенно ограничатся. Вместо того, чтобы финансировать проекты социально-экономического развития, они будут львиную долю доходов бюджета тратить на оплату долгов предшественников.

Вероника Здоренко (для УНИАН)