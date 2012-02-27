Подготовлен законопроект, регулирующий деятельность коллекторов

Законопроект, регулирующий деятельность коллекторских организаций, может быть зарегистрирован в парламенте в течение ближайших двух месяцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил президент Ассоциации участников коллекторского бизнеса Александр ИЛЬЧУК. «Я считаю, что месяца-двух будет достаточно. Он (законопроект - УНИАН) уже достаточно подготовлен, он уже прошел предварительную экспертизу участников финансового рынка. Поэтому я считаю, что месяца-двух будет достаточно, чтобы передать его в Верховную Раду», - отметил он.

По словам А.ИЛЬЧУКА, в случае если в ближайшее время не будет создан регулятор на коллекторском рынке, его участники могут перейти к модели саморегулирующихся организаций.

Он также напомнил, что ранее были попытки разработать и принять законопроект, регулирующий деятельность коллекторов в Украине, однако в связи со сменой власти в 2010 году работа над ним не была завершена.

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