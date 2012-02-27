Гостаможслужба проверит недобросовестных налогоплательщиков

Государственная таможенная служба Украины с апреля намерена провести широкомасштабные проверки недобросовестных налогоплательщиков, в связи с чем призывает все предприятия добровольно уплатить налоги.

Об этом говорится в сообщении ведомства, переданном агентству УНИАН.

«Призываем до 1 апреля 2012 года недобросовестных налогоплательщиков к добровольной уплате налогов в бюджет. В противном случае таможенные органы будут вынуждены принять жесткие меры воздействия путем инициирования с начала апреля текущего года широкомасштабной кампании по проведению соответствующих проверок каждого такого налогоплательщика с целью недопущения занижения таможенной стоимости товаров», - говорится в сообщении.

Ежеквартально Гостаможслужба получает имеющуюся в информационных ресурсах Госналогслужбы информацию, указанную субъектами внешнеэкономической деятельности в декларациях по налогу на прибыль, в отношении конкретных элементов, которые должны формировать часть стоимости товаров для таможенных целей, в частности, роялти, фрахта, инжиниринга, расходов на страхование и т.д.

Также сообщается, что компаниям, которые добровольно отчитываются о неумышленных ошибках при уплате налогов, разрешено уплачивать штрафные санкции ниже тех, которые платят компании, чьи ошибки были обнаружены таможенными органами (3% вместо 25-50%) по результатам контрольно-проверочных мероприятий.