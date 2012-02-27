На межбанке торги по доллару закрылись снижением котировок

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0005/8,0050, к 12:00 сузился спрэд - 8,0005/8,0025. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 7,9980/8,0020 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2742/0,2746, к 12:00 цены понизились до 0,2740/0,2744. К закрытию цены выросли - 0,2745/0,2749. В России курс доллар-рубль продолжает падать, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,0175 (-0,2899).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3390/1,3475.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,7430/10,7510, к 12:00 цены ушли вниз - 10,7410/10,7480. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума - 10,7145/10,7240.