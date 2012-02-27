Кабмин выделил 43 млн. грн. на ликвидацию последствий февральской непогоды в Крыму

Правительство выделило 43,7 млн. грн. для проведения безотлагательных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, случившейся 7-8 февраля 2012 года на территории городов Ялта, Алушта и пгт Гурзуф.

Соответствующее решение Кабинет министров Украины принял сегодня, 27 февраля, сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина.

Согласно распоряжению правительства, соответствующие расходы будут осуществлены Министерством финансов за счет средств резервного фонда госбюджета.

Как сообщалось, в результате сложных метеорологических условий, связанных с шквальным ветром скоростью 25-30 м/с и со снижением температуры до –30 градусов, на территории Автономной Республики Крым 7-8 февраля шестибалльный шторм повредил берегоукрепительных сооружения побережья Крыма. При обследовании комиссией, сформированной Оперативным штабом по обеспечению бесперебойной работы объектов и служб жизнеобеспечения на территории АРК, были установлены крупные повреждения набережной, подпорных стен вдоль береговой линии и части канализационного коллектора в районе городов Ялта и Алушта.

По предварительным данным, для проведения первоочередных мероприятий по восстановлению пострадавших объектов нужно: для набережной и берегоукрепительных сооружений в г. Ялта - 12,4 млн. грн., набережной им. Пушкина в пгт Гурзуф - 10,1 млн. грн., набережной Профессорского уголка в Алуште - 17,7 млн. грн., разрушенных участков коллектора - 3,5 млн. грн.

Перечень соответствующих расходов должен в недельный срок утвердить Совет министров АР Крым, согласовав эти вопросы с Минэкономразвития, Минфином и Минрегионом.