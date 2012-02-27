Средняя номинальная зарплата в январе снизилась на 10,8%

Средняя номинальная заработная плата в Украине в январе 2012 года составляла 2,722 тыс. грн., что на 10,8% меньше, чем в декабре 2011 года, и на 18,5% больше, чем в январе 2011 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

«Уменьшение размера заработной платы в январе по сравнению с декабрем является типичным сезонным ежегодным явлением, которое объясняется осуществлением одноразовых выплат в конце года (наград по итогам работы за год, за выслугу лет, компенсационных выплат за неиспользованный отпуск и т.д.), а также уменьшением фонда отработанного времени в расчете на одного работника (в январе 2012 года 17 рабочих дней против 19 дней в декабре 2011 года)», - говорится в сообщении Госстата.

В среднем за 2007-2011 гг. индекс номинальной заработной платы в январе к декабрю составил 87,2%, в том числе в 2011 году — 27,4%.

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