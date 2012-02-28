Украина теряет значительные финансовые ресурсы из-за отсутствия реформ – еврокомиссар

Брюссель. Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и европейской политики соседства Стефан ФЮЛЕ считает, что Украина теряет значительные финансовые ресурсы из-за отсутствия реформ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом С.ФЮЛЕ заявил 27 февраля, выступая на конференции “Украина-ЕС: путь вперед”.

“Если закон о государственной службе не будет изменен и приведен в соответствие с европейскими и международными стандартами, Украина может потерять 70 млн. евро из фондов 2011 года. Эти фонды направлены в поддержку административной реформы в Украине, что мы считаем очень важным”, - сказал комиссар.

Кроме того, по словам С.ФЮЛЕ, Украина до сих пор не выполнила два основных условия для получения бюджетной поддержки: относительно прогресса в реформировании управления бюджетными средствами и макроэкономической стабильности. Если эти условия не будут выполнены, то из средств 2011 и 2012 годов Украина может потерять еще 167 млн. евро.

“Таким образом, это был бы значительный шаг вперед, если бы Украина смогла одобрить всестороннюю стратегию реформ управления бюджетными средствами в соответствии со стандартами ЕС”, - подчеркнул комиссар ЕС.

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