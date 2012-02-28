Проблему возмещения НДС можно решить только отменой льгот по налогу - Хорошковский

По мнению первого вице-премьер-министра Украины Валерия ХОРОШКОВСКОГО, решить проблему возмещения налога на добавленную стоимость можно только, отменив льготы по уплате данного налога.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе работы круглого стола, организованного Федерацией работодателей Украины, который посвящен улучшению инвестиционного и делового климата в Украине..

«Уверен, что этот вопрос (вопрос с возмещением НДС – УНИАН) будет решен, когда мы отменим все льготы по этому налогу», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

Он отметил, что на сегодня государство не может соблюдать баланс по сбору налога и возмещению, так как одни предприятия «имеют законное право не платить налог», другие – законное право на его возмещение.

Справка УНИАН. Согласно данным Государственной казначейской службы Украины, в 2011 году было возмещено НДС на сумму 42 млрд. 779,1 млн. грн.

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