Торги по доллару на межбанке открылись котировками 8,0060/8,0125 грн./долл.
11:49, 28 февраля 2012Финансы
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0060/8,0125 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту выросли – 0,2762/0,2766, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,7665/10,7765. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,3446/1,3448 (понедельник – 1,3432/1,3434).
В понедельник, 27 февраля, Нацбанк на рынок не выходил.
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