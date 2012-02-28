Торги по доллару на межбанке открылись котировками 8,0060/8,0125 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0060/8,0125 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту выросли – 0,2762/0,2766, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,7665/10,7765. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,3446/1,3448 (понедельник – 1,3432/1,3434).

В понедельник, 27 февраля, Нацбанк на рынок не выходил.