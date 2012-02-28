173 столичных предприятия в январе погасили долги по заработной плате
11:50, 28 февраля 2012Финансы
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173 столичных предприятия в январе 2012 года погасили задолженность перед работниками по заработной плате на сумму 5,14 млн. грн.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в г. Киеве.
По данным налоговиков, в бюджет дополнительно поступило более 800 тыс. грн. налога на доходы физических лиц.
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