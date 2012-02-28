Дальнейшее снижение пары EUR/USD более чем возможно - эксперт

На торгах во вторник, 28 февраля, вероятно укрепление пары EUR/USD в районе падения - 1.3450, но шансов на продолжение снижения больше в связи с пессимистичными рыночными настроениями, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, при нисходящей динамике возможен возврат пары к уровню 1.3330.

Как отмечают аналитики, публикуемые Великобританией данные по розничной торговле могут вызвать интерес лишь в случае значительных отклонений от прогнозных значений. Пара GBP/USD будет дублировать движения EUR/USD. В случае укрепление первичной целью будет 1.5860 и далее 1.5900. Продолжение нисходящей динамики отправит пару к поддержке 1.5770.

Позитивные рыночные настроения могут оказать поддержку AUD/USD. Пара способна пробить сопротивление 1.0780 на волне благоприятных сообщений и далее двинуться к 1.0830.

Наибольший интерес из релизов для рынка будет представлять CPI Германии. Ожидается укрепление показателя в месячном исчислении, что будет говорить об инфляционном давлении на фоне ультрамягкой политики и продолжающегося роста цен на энергоносители. Слишком высокие темпы прироста могут удержать ЕЦБ от дальнейших шагов по стимулированию экономики.