Киевская область вторая по социально-экономическим показателям - губернатор

Председатель Киевской облгосадминистрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК заявляет, что в 2011 году по социально-экономическим показателям Киевская область заняла второе место в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КОГА, об этом губернатор сказал во время коллегии с участием председателей райгосадминистраций, горисполкомов и руководителей структурных подразделений облгосадминистрации.

«На протяжении 2011 года по показателям социально-экономического развития Киевщина стабильно входила в тройку наиболее успешных регионов государства, а в настоящее время, по данным Государственного комитета статистики Украины, Киевская область занимает второе место, впереди лишь Киев», - отметил А.ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, для области это большой шаг вперед, но он не означает, что нужно остановиться на достигнутом, ведь впереди еще много работы.

Губернатор сообщил, что в прошлом году Киевщина впервые за многие последние годы выполнила бюджет на 125%, и если в 2010 году сводный бюджет области составлял 10 млрд. грн., то в прошлом году - 15 млрд. грн.

В то же время А.ПРИСЯЖНЮК заметил, что много из этих средств пошло на погашение кредитов, которые были взяты в предыдущие годы.

Председатель КОГА также сообщил, что Киевщина занимает первое место по привлечению иностранных инвестиций.