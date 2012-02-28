Азаров: оценка ВВП на душу населения как показателя экономического развития - несправедлива

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает недостаточно справедливой оценку уровня валового внутреннего продукта на душу населения как показателя экономического развития.

Об этом он заявил сегодня, 28 февраля, во время совещания с учеными-экономистами относительно концептуальных основ политики экономического роста.

В частности, он сообщил, что недавно ему представили статистический анализ тарифов на электроэнергию, газ, бензин и ряд продуктов питания для 35 европейских стран, составленный российскими специалистами. В частности, по словам Н.АЗАРОВА, в этом анализе есть сопоставление показателей европейских стран по уровню ВВП на душу населения.

«Очень характерный показатель, по которому мы где-то внизу», - сказал Н.АЗАРОВ. Однако при этом он отметил, что Украина также внизу по таким показателям, как стоимость электроэнергии для населения. «Если сравнивать нас и Швецию, то ВВП на душу населения (Украины) примерно в десять раз ниже, но если оценивать стоимость электроэнергии для наших людей, то тоже примерно в десять раз ниже. Также по ряду других показателей. Так вот возникает вопрос: а насколько справедливы такие сравнения и оценки ВВП, которые нами делаются, и которые мы учитываем в наших показателях?», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года правительство Украины ухудшило прогноз роста ВВП по итогам 2012 года с 5% до 3,9%, прогноз номинального ВВП уменьшен на 5 млрд. грн. - до 1,5 трлн. грн. Прогноз инфляции - на уровне 7,9%.