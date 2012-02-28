ЕБРР увеличил «Укрэксимбанку» лимит для финансирования факторинга

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) увеличил с 12 млн. долл. до 15 млн. долл. лимит финансирования факторинговых операций, открытый АО «Укрэксимбанк» в рамках Программы содействия торговле.

Об этом говорится в сообщении «Укрэксимбанка», переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, очередное повышение данного лимита является результатом положительной оценки со стороны ЕБРР эффективной деятельности государственного банка на рынке факторинговых услуг.

Также указывается, что "Укрэксимбанк" сотрудничает с ЕБРР с момента подписания в 2007 году ряда соглашений по Программе содействия торговле. Размер кредитной линии по всем проектам Программы в настоящий момент составляет 120 млн. долл.

В рамках Программы предусмотрено финансирование экспортно-импортных операций клиентов в виде денежных средств, предоставляемых "Укрэксимбанку" для дальнейшего целевого финансирования контрактов клиентов банка, а также в виде гарантий ЕБРР, выпускаемых в пользу подтверждающих банков для поддержки их обязательств в рамках инструментов торгового финансирования. В 2008 году по Программе содействия торговле было подписано дополнительное соглашение с ЕБРР, предусматривающее финансирование также и факторинговых операций клиентов "Укрэксимбанка".

Справка УНИАН. ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом, входит в группу крупнейших банков.

Активы банка на 1 января 2011 года составили 75,103 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 52,753 млрд. грн., обязательства - 57,374 млрд. грн., уставный капитал - 16,414 млрд. грн., собственный капитал – 17,729 млрд. грн.

«Укрэксимбанк» в 2011 году увеличил чистую прибыль в 1,7 раза – до 88,114 млн. грн.

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