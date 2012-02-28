Премьер-министр отрицает искусственное занижение Кабмином показателей инфляции

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отрицает искусственное занижение правительством показателей инфляции в Украине.

Об этом он заявил журналистам на брифинге.

«Не в интересах власти что-либо занижать. Наверное, наше правительство характеризуется в отличие от предыдущего тем, что мы ничего не засекречиваем. И наоборот: достаточно критично оцениваем абсолютно все показатели», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что украинскому правительству и власти в целом не нужны приукрашенные, недостоверные оценки. «Абсолютно не нужны. Они искажают (показатели – УНИАН). А в такой сложной ситуации, в какой мы находимся, все неверные оценки могут привести к летальному исходу. Мягко скажем. Поэтому мы заинтересованы, чтобы инфляция, все социальные параметры, экономические параметры наш Госкомстат оценивал абсолютно объективно», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что в Национальной академии наук Украины есть отделение экономики, которое также ведет свои оценки. «Помимо этого у нас есть Международный валютный фонд, Мировой банк, которые ведут свои оценки, международные рейтинговые агентства и так далее, и так далее. Поэтому, если говорить об объективности показателей, то те показатели, которые приводятся органами статистики, являются абсолютно объективными», - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, также сегодня украинский премьер заявил, что считает оптимальными меры, которые проводит правительство Украины для стимулирования экономического роста.