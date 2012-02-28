Европейским компаниям в январе возмещено 1,88 млрд. грн. НДС

Европейским компаниям в Украине в январе возмещено 1,88 млрд. грн. налога на добавленную стоимость (НДС) вместо 844 млн. грн., заявленных компаниями к возмещению.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), об этом заявил председатель ведомства Александр КЛИМЕНКО.

“Мы наладили эффективную систему текущих расчетов, благодаря которой перестали накапливать долги перед бизнесом. Более того – мы активно сокращаем старую задолженность. И я хочу еще раз подтвердить, что государство не отказывается от своих обязательств перед предприятиями», - отметил А.КЛИМЕНКО.

Руководитель налогового ведомства также подчеркнул, что больше половины возмещения (1,14 млрд. грн.) европейские инвесторы получили в автоматическом режиме.

Справка УНИАН. Согласно данным Государственной казначейской службы Украины, в 2011 году было возмещено НДС на сумму 42 млрд. 779,1 млн. грн.

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