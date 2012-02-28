Фирташ отмечает важную роль ФРУ в диалоге с иностранными инвесторами

Глава Федерации работодателей Украины (ФРУ) Дмитрий ФИРТАШ отмечает важную роль объединения в налаживании диалога с иностранными инвесторами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе работы круглого стола, организованного ФРУ и посвященного улучшению инвестиционного и делового климата в Украине.

«Федерация работодателей Украины – это единственное место, где бизнес может говорить открыто с правительством. Мы единственная организация, которая имеет функциональные возможности оперативно доносить до правительства информацию о тех системных проблемах, с которыми бизнес – и украинский, и иностранный – сталкивается ежедневно», - сказал он.

Д.ФИРТАШ отметил, что Украина обладает большим потенциалом, но для того, чтобы его реализовать, нужны инвестиции, получить которые возможно только убедив инвесторов, что вести бизнес в Украине комфортно и выгодно.

«Украина – не единственное место, куда можно вложить деньги. Инвесторы – это те люди, которые как барометр: если условия есть, деньги придут. Мы бы хотели построить ситуацию, чтобы иностранные компании не думали, сколько они потеряют, если они будут выходить из Украины, а что они найдут, если они зайдут в Украину и будут работать в Украине» - отметил Д.ФИРТАШ.

Глава ФРУ инициировал создание Совета международного делового сотрудничества с целью увеличения потока инвестиций в экономику Украины. Совет международного делового сотрудничества будет на постоянной основе выполнять функции координации обмена в ходе круглых столов информацией между украинскими и иностранными компаниями по вопросам инвестирования и реализации совместных проектов.

В свою очередь, первый вице-премьер-министр Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ отметил, что приветствует такой формат работы с украинскими и иностранными предприятиями.

В конце года будут подведены итоги совместной работы правительства и федерации работодателей в вопросе улучшения инвестиционного климата и условий ведения бизнеса.

Справка УНИАН. Федерация работодателей Украины (ФРУ) создана 27 сентября 2002 г., представляет интересы работодателей в экономических и социально-трудовых отношениях с властью и профсоюзами на национальном уровне. ФРУ сотрудничает с Верховной Радой, Кабинетом министров и Администрацией Президента Украины, а также тесно взаимодействует с Налоговой администрацией и Антимонопольным комитетом Украины, а также другими госорганами.

Федерация работодателей Украины присутствует в 48 наиболее весомых секторах экономики Украины, ее членами являются 14 всеукраинских отраслевых и 36 территориальных, 3 Киевских и Севастопольских городских организаций работодателей. В их состав входят более 500 областных, городских и районных организаций (объединений) работодателей. На предприятиях, входящих в организации-члены ФРУ, работает более 7 млн. наемных рабочих.

В ноябре 2011 года главой ФРУ был избран Д.ФИРТАШ.