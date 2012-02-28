Доллар на межбанке опустился ниже 8 грн.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0060/8,0125, к 12:00 цены упали - 7,9885/7,9935. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 7,9915/7,9960 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2762/0,2766, к 12:00 цены снизились - 0,2756/0,2760. К закрытию цены установились на уровне 0,2755/0,2759. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,9800 (-0,0375).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3390/1,3460.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,7665/10,7765, к 12:00 цены ушли вниз - 10,7320/10,7430. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись до 10,7450/10,7550.