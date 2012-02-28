Сотрудничество Украины с ТС в формате «3+1» не противоречит интеграции с ЕС - Клюев

Сотрудничество Украины и Таможенного союза (ТС) в формате «3+1» не противоречит планам углубленной экономической интеграции с Европейским Союзом.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей КЛЮЕВ в Брюсселе в ходе круглого стола «Отношения Украина-ЕС: путь впереди».

«По поводу отношений Украины и Таможенного Союза хочу еще раз подтвердить намерение развивать сотрудничество с Таможенным Союзом в формате «3+1», - цитирует А. КЛЮЕВА его пресс-служба.

В этой связи он указал на мнение экспертов Евросоюза о том, что такой формат сотрудничества с ТС не противоречит планам углубленной экономической интеграции в ЕС.

А.КЛЮЕВ отметил, что существует много спекуляций и в отношении создания зоны свободной торговли со странами СНГ - ведется противопоставление ее углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС.

«Украина заинтересована в дальнейшей либерализации движения товаров и услуг на своих традиционных рынках, но приоритетом экономической интеграции выбран Евросоюз. Хочу напомнить, что со стороны Еврокомиссии неоднократно заявлялось, что создание зоны свободной торговли с СНГ не противоречит созданию зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом», - сказал секретарь СНБО Украины.

Как сообщал УНИАН, 28 июня 2011 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ высказался за подписание рамочного соглашения относительно сотрудничества Украины с Таможенным союзом Беларуси, Казахстана и РФ в формате «3+1».

8 июля 2011 года делегация Украины передала России предложения относительно сотрудничества Украины и Таможенного союза в формате «3+1». Ожидалось, что они будут рассмотрены на заседании комиссии ТС 15 июля.

11 июля 2011 года премьер-министр России Владимир ПУТИН сообщил, что российские и украинские правительственные эксперты активно работают над предложенным Украиной вариантом сотрудничества с Таможенным союзом по схеме «3+1». Вместе с этим, 15 июля В.ПУТИН заявил, что пока неизвестно, войдет ли Украина в Таможенный союз, а затем в Экономическое пространство.

24 августа 2011 года Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что Россия не готова предложить Украине особых условий членства в Таможенном союзе - либо пускай вступает на общих основаниях, либо к ней может быть применен другой режим.