Цена золота достигла трехмесячного максимума, серебра - полугодового

Цена золота на торгах во вторник, 28 февраля, достигла максимальной отметки с середины ноября прошлого года на фоне негативных данных из Германии и США.

Так, апрельский фьючерс на золото в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам торгов подорожал на 0,8% - до 1788,40 доллара за тройскую унцию.

Продемонстрировала существенный рост и цена на серебро - драгметалл подорожал сразу на 4,6% - до 37,14 доллара за унцию, достигнув самой высокой отметки с сентября прошлого года.

Накануне были опубликованы окончательные данные по инфляции в Германии в феврале 2012 года, согласно которым темпы роста цен ускорились в годовом исчислении до 2,3% с 2,1% в январе. Данные оказались хуже предварительной оценки и прогнозов аналитиков.

Не порадовала рынки и статистика из США. Объем заказов на товары длительного пользования в стране в январе 2012 года снизился по сравнению с декабрем 2011 года на 4%, продемонстрировав самое сильное падение за последние три года и составил в денежном выражении 206,09 миллиарда долларов. Аналитики ожидали снижения показателя лишь на 1,0%.

Кроме того, с негативом было воспринято сообщение об отмене саммита ЕС, который должен был состояться по окончании встречи лидеров интеграции 2 марта, в связи с разногласиями, возникшими между властями ФРГ и других стран европейского валютного союза. Ожидалось, что на встрече 2 марта будет обсуждаться вопрос увеличения объемов фондов финансовой помощи - временного Европейского фонда финансовой стабильности (ЕФФС) и постоянного Механизма финстабильности (МФС), передает MarketWatch.