Торги по доллару на межбанке открылись падением котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 7,9900/7,9950 грн./долл., цены на российскую валюту снизились – 0,2750/0,2754 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,7530/10,7610 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг». На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают повышаться – 1,3458/1,3460 долл./евро (вторник, 28 февраля, - 1,3446/1,3448 долл./евро).

Во вторник, 28 февраля, Национальный банк Украины на рынок не выходил.