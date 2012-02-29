Большое влияние на пару EUR/USD сегодня окажет операция LTRO - эксперт

На торгах в среду, 29 февраля, возможен пробой парой EUR/USD сопротивления 1.3500, после чего целью для пары станет уровень 1.3560, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, большое влияние на пару EUR/USD может оказать операция LTRO - чем меньше будет спроса на «дешевые» деньги, тем лучше это для единой валюты. Важно, чтобы показатель был ниже триллиона. Однако если спрос на LTRO окажется в районе 1 трлн. и более, то это вызовет очень негативную реакцию. При нисходящей динамике вероятен прорыв 1.34 с дальнейшей целью на 1.3330.

По мнению аналитиков, публикуемые Великобританией данные по объемам кредитования и денежной массе вряд ли сегодня привлекут внимание рынка в связи с запланированными операциями LTRO в еврозоне. Пара GBP/USD будет дублировать движения EUR/USD. В случае укрепления первичной целью будет 1.5960 и далее 1.6000. Возобновление нисходящей динамики отправит пару к поддержке 1.5810.

Что касается США, то самым интересным релизом станет публикация данных ВВП во 2-м чтении. Любые отклонения от прогнозных значений могут стать катализатором прорыва ближайших технических уровней. Если показатели подтвердят постепенное восстановление экономики США, пара USD/JPY может возобновить движение к отметке 81. Однако стоит обратить внимание и на японскую статистику: оптимистичные данные по промпроизводству и строительству могут поддержать укрепление иены. Ближайшей целью в таком случае для нее станет 80.30 и далее 80.00.