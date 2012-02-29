Определять индекс инвестактивности экономики планируется дважды в год — ГНСУ

Определять индекс инвестиционной активности экономики планируется как минимум дважды в год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), об этом заявил председатель ведомства Александр КЛИМЕНКО во время встречи с президентом Европейской Бизнес Ассоциации Томашем ФИАЛОЙ. «Каждые полгода будет проводиться анализ украинских и иностранных предприятий всех форм собственности, определяться их специфика, тенденции развития. Такой анализ позволит выявить региональные особенности инвестиционного климата. Мы получим полноценную экономическую карту Украины», - отметил А.КЛИМЕНКО.

Анкетирование бизнеса будет проводиться известным социологическим центром, который и разрабатывает методологию оценки качества инвестиционного климата в стране.

А.КЛИМЕНКО заверил, что новый индекс инвестиционной активности, создание которого инициировала налоговая, будет сравнивать украинский бизнес, в первую очередь, с европейским и американским. «Мы уже неоднократно говорили, что формируем налоговую политику в европейском тренде. Это касается и наших усилий в качестве регулятора инвестиционного климата в Украине. Привлекая ведущих специалистов-социологов, налоговая хочет иметь адекватные знания о текущей ситуации и влиянии глобальных тенденций на нашу экономику», - пояснил налоговик.

По словам А.КЛИМЕНКО, на сегодня в Украине используются несколько индексов, связанных с инвестиционной привлекательностью страны. Однако результаты этих исследований не удовлетворяют отечественных экспертов, поскольку не включают анализ украинского бизнеса. Учитывая это, предлагается создание нового индекса.

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