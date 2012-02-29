Кабмин выделит 100 млн. грн. на ликвидацию последствий аварии в Евпатории

Кабинет Министров Украины решил выделить из резервного фонда госбюджета 100 млн. грн. на ликвидацию последствий аварии на водоводе в Евпатории, а также на проектирование и строительство нового водовода для города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий БЛИЗНЮК со ссылкой на соответствующее решение, принятое сегодня на заседании Кабмина.

По его словам, указанная сумма будет выделена не только на оперативную ликвидацию последствий аварии, но также и на проектирование и строительство первой очереди, протяженностью 5 километров, нового водовода для курортного города.

А.БЛИЗНЮК отметил, что общая протяженность нового водовода составит 12 километров, не уточнив при этом, когда закончится проектирование и начнется его строительство.

Министр также сообщил, что сегодня ремонтные бригады завершат замену задвижек и ликвидацию порывов на аварийном водоводе, и его постепенно начнут наполнять водой.

А.БЛИЗНЮК отметил, что этот процесс может занять не один день, поскольку по техническим требованиям необходимо избегать гидроударов, которые могут привести к порывам на других участках водовода, эксплуатирующегося свыше 40 лет.

Как сообщал УНИАН, авария на магистральном водогоне Чеботарск-Евпатория произошла 25 февраля. Причина прорывов - сильные морозы в Крыму в первой декаде февраля. Аварийные бригады работают круглосуточно. Без водоснабжения остались свыше 63 тыс. жителей Евпатории.

По информации штаба гражданской защиты Евпатории, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ подача воды в город будет полностью прекращена ориентировочно на три дня - с 29 февраля по 2 марта.

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