Отрицательное сальдо сводного платежного баланса Украины в январе составило 889 млн. долл.

Отрицательное сальдо сводного платежного баланса Украины в январе 2012 года составило 889 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в материалах, розданных сегодня на пресс-конференции руководителя группы советников председателя НБУ Валерия ЛИТВИЦКОГО.

В материалах указывается, что весь объем сальдо был перекрыт резервами Нацбанка.

Также сообщается, что в январе сальдо счета операций с капиталом и финансовых операций было отрицательным и составило 1,284 млрд. долл., в частности, сальдо операций с капиталом было положительным — 16 млн. долл., а сальдо финансовых операций отрицательным — 1,3 млрд. долл.

Как сообщал УНИАН, по данным НБУ, в январе 2012 года впервые за 12 месяцев сальдо текущего счета платежного баланса Украины было положительным и составило 395 млн. долл.

Справка УНИАН.Дефицит сводного платежного баланса Украины по итогам 2011 года составил 2,448 млрд. долл. по сравнению с профицитом 5,031 млрд. долл. за 2010 год. Дефицит текущего счета увеличился до 9,280 млрд. долл. (5,5% от ВВП) по сравнению с 3,018 млрд. долл. (2,2% от ВВП) в 2010 году.

В 2011 году профицит финансового и капитального счета составил 6,8 млрд. долл. (в 2010 году - 8 млрд. долл.)