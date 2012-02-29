Хорошковский: Кабмин подготовил для МВФ пакет предложений по проблемным вопросам

Правительство подготовило для Международного валютного фонда пакет предложений по решению проблемных вопросов.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ во время встречи с членом Еврокомиссии по вопросам торговли Карлом де ГУХТОМ сегодня, сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.

По словам В.ХОРОШКОВСКОГО, сейчас отрабатывается переговорная позиция.

Первый вице-премьер заверил, что в условиях обострения кризисных явлений в мировой экономике Украина стремится поддерживать сотрудничество с Международным валютным фондом. По его словам, договоренность по продолжению переговоров была достигнута во время последних встреч с руководством МВФ.

В.ХОРОШКОВСКИЙ отметил, что власть Украины предана реализации программы реформ с целью приближения Украины к стандартам Евросоюза. Он подчеркнул, что внедряемые в Украине реформы беспрецедентны по своим масштабам, и это позволило стабилизировать общую макроэкономическую ситуацию, улучшить условия деятельности субъектов хозяйствования и возобновить позитивную динамику экономического роста.

Первый вице-премьер также заверил члена Еврокомиссии, что украинское правительство является и в дальнейшем будет открытым для диалога с бизнесом. По его словам, вопрос создания благоприятного инвестиционного климата – в числе приоритетов деятельности Кабинета Министров. «Основными приоритетами государственной политики по поддержке развития бизнеса определены дерегулирование предпринимательской деятельности, устранение административных барьеров, усовершенствование разрешительной системы. Особое внимание уделяется стимулированию малого и среднего предпринимательства», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

Стороны обсудили также вопрос перспективы завершения процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения об ассоциации с ЕС. Первый вице-премьер-министр выразил надежду, что отмеченное соглашение будет парафировано в ближайшее время. «Мы рассчитываем на его подписание до конца текущего года, желательно на следующем Саммите Украина - ЕС в Брюсселе», - заявил В.ХОРОШКОВСКИЙ.

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