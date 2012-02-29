Закрытие межбанка: доллар снова выше уровня 8 грн.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9900/7,9950, к 12:00 цены выросли до 8,0020/8,0080. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,0040/8,0090 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2750/0,2754, к 12:00 цены повысились - 0,2751/0,2755. К закрытию цены достигли уровня 0,2753/0,2757. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,0625 (+0,0825).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3425/1,3485. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,7530/10,7610, к 12:00 цены ушли вверх - 10,7680/10,7800. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились до 10,7620/10,7725.