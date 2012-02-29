Количество подпадающих под проверки субъектов ВЭД удвоится

Государственная таможенная служба с 1 апреля 2012 года усиливает пост-аудит субъектов внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Таким образом, в текущем году количество субъектов, подпадающих под проверки, увеличится в два раза - до около 140.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщила заместитель начальника Киевской региональной таможни Наталия ЛЕБЕДИНСКАЯ.

«Сейчас мы работу эту проводим, но не так масштабно. Она будет с 1 апреля более масштабной, и количество субъектов, которые будут подвергнуты проверкам, конечно, увеличится. Я думаю, в два раза», - сказала Н.ЛЕБЕДИНСКАЯ.

По ее словам, Гостаможслужба совместно с Госналогслужбой провели аналитическую работу по выявлению субъектов ВЭД, которые не уплачивают в бюджет надлежащие суммы с проводимых операций.

«Она (аналитическая работа – УНИАН) показала, что большая часть субъектов имеет потенциально неоплаченные суммы, которые должны включаться в базу налогообложения и после оформления поступать в бюджет», - отметила Н.ЛЕБЕДИНСКАЯ.

Справка УНИАН. По итогам 2011 года Киевская региональная таможня провела 77 проверок деятельности предприятий на предмет полноты уплаты таможенных платежей, по итогам которых предприятия перечислили в бюджет денежные обязательства на сумму 424,2 млн. грн.

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