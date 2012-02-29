Налоговики Житомирской области увеличили поступления в бюджет почти на 15%

Налоговики Житомирской области в январе нынешнего года обеспечили поступление в сводный бюджет Украины 191,5 млн. грн., что на 24,8 млн. грн., или почти на 15%, больше, чем в январе прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы в Житомирской области.

Перечисления в государственный бюджет составили 83,5 млн. грн., что на 7,2 млн. грн., или 10%, больше поступлений января 2011 года.

За счет расширения базы налогообложения путем увеличения налоговой отдачи, разрушения схем минимизации налогов в январе 2012 года по налогу на добавленную стоимость достигнут прирост к аналогичному прошлогоднему периоду на 13%. Расчетная база ГНС Украины по налогу на прибыль выполнена на 100,4%.

В местные бюджеты было мобилизовано 108 млн. грн., к уровню аналогичного периода прошлого года дополнительные платежи составили 15%.