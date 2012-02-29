В январе инфляция в ЕС уменьшилась до 2,9%

Брюссель. В январе 2012 года годовая инфляция (январь к январю) в зоне евро составила 2,6% против 2,7% в декабре-2011, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – 2,9% против 3,0% в декабре 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в Европоле.

По сравнению с декабрем 2011 года, в январе 2012 года была зарегистрирована дефляция в 0,8% в еврозоне и в 0,6% в ЕС-27.

В январе 2012 года самая маленькая годовая инфляция зафиксирована в Швеции (0,7), Ирландии (1,3%) и Мальте (1,5%). Самая большая годовая инфляция была зафиксирована в Венгрии (5,6%), Эстонии (4,7%), Польше и Словакии (по 4,1%).

В январе 2011 года годовая инфляция составила 2,3% в зоне евро и 2,7% в ЕС-27.

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